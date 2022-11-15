Ежегодная пресс-конференция Натальи Комаровой пройдет 23 ноября

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет 23 ноября ежегодную пресс-конференцию. Встреча главы региона с журналистами состоится на площадке ОТРК «Югра».

«К участию приглашены представители международных, федеральных, региональных, муниципальных средств массовой информации, представители СМИ города Макеевки Донецкой Народной Республики, представители детско-юношеских редакций, блогерского сообщества региона», – сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежи.

Прямая трансляция начнется в 12:00. Посмотреть ее можно в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в официальной группе региона «Югра» во «ВКонтакте», на сайте ОТРК «Югра».

Также Наталья Комарова проведет 18 ноября прямую линию «Обратная связь». Предложения и вопросы можно оставлять на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Власти пообещали отработать каждый поступивший запрос.

Ранее сообщалось, что ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может не состояться в этом году. Также под вопросом оказалось проведение прямой линии - еще одного традиционного формата общения главы государства.