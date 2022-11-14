Мать из Радужного, избившая маленькую дочь, стала фигуранткой уголовного дела

Следователи Нижневартовского района завели уголовное дело на 36-летнюю жительницу Радужного. Она подозревается в совершении преступлений по ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, жительница города Радужный систематически не исполняла родительские обязанности в отношении 4-летней дочери, при этом пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала жестокое обращение с малолетней и причинение ребенку телесных повреждений», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцем видео: на кадрах видно, что женщина кричит на двух своих детей - сына и дочь. При этом сидящую в санках маленькую девочку она бьет по голове и восклицает, что надо чаще ходить в церковь, а не смотреть мультики. Речь женщины содержит нецензурные слова.

После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Югре Михаилу Мокшину провести проверку по факту применения физической силы к маленькой девочке. Глава Радужного Наталья Гулина, в свою очередь, призвала местных жителей отказаться от травли женщины в социальных сетях.