В Нефтеюганске осудят директор УК за хищение денег у жильцов дома

В Нефтеюганске перед судом предстанет генеральный директор ОАО ЖЭУ№7 Людмила Сорокина. Она обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ходе расследования установлено, что в сентябре 2013 года директор УК установила в одностороннем порядке, без собрания собственников жилья, завышенные размеры платы за содержание и ремонт помещений. На протяжении двух с половиной лет жильцы дома платили по необоснованно завышенным счетам.

«Злоумышленница пыталась похитить денежные средства жильцов многоквартирных домов в сумме свыше 6 млн рублей. Однако не смогла довести свой преступный умысел до конца, поскольку часть собственников квартир не оплатили в полном объеме денежные средства за содержание и ремонт жилья», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поступившими на расчетные счета управляющей компании деньгами в размере свыше 5 млн рублей директор УК распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе следствия на имущество обвиняемой наложили арест на сумму более 7 млн рублей. Жильцы дома направили в суд гражданские иски с целью возмещения причиненного ущерба.