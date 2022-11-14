Сербский режиссер возглавил именитый югорский кинофестиваль

Новым президентом фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» стал сербский режиссер Эмир Кустурица. Такое решение было принято в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. Напомним, что создатель и бессменный президент фестиваля Сергей Соловьев умер в декабре прошлого года.

«Дух огня» — бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребованным в мире, мы выходим на новые культурные, экономические площадки для привлечения партнеров, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии. Новый этап развития «Духа огня» начинается с новым президентом фестиваля, — подчеркнула глава Югры Наталья Комарова. — Спасибо, Эмир, что дали согласие возглавить наш кинофестиваль».

Эмир Кустурица отметил, что его связывают давние теплые отношения с Россией и «Духом огня»: «Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино».

XXI Международный кинофестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.