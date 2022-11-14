Пожарные ХМАО потушили 32 пожара за неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 32 возгорания на территории округа и спасли пять югорчан. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 50 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество жителей.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (24), в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и транспортные средства (6). На воде зафиксировано 3 происшествия, погибли два человека», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.