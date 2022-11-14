В Югре принимать на работу по рекомендациям за год стали чаще

За год работодатели Югры стали чаще обращаться к рекомендациям при приеме на работу сотрудников. Так, 78% менеджеров по персоналу опирались на мнение сослуживцев при трудоустройстве. Еще 36% – на рекомендации друзей, знакомых и родственников, об этом рассказали в исследовании SuperJob.

«Еще 30% прислушиваются к рекомендациям других людей (сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях и проч.). 27% эйчаров принимает на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании. За год все каналы получения рекомендаций стали задействовать чаще. При этом большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (76%)», – говорится в результатах опроса.

Кроме того, мнение самих соискателей о трудоустройстве «по знакомству» улучшилось. Чаще всего полезными каналами считают рекомендации друзей – 54%, коллег – 42% и мужа или жены – 35%.