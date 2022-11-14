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В ХМАО умер сбитый фурой мужчина

Фура сбила мужчину на югорской трассе, он умер в больнице

В ХМАО умер сбитый фурой мужчина
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с погибшим произошло около пяти часов утра 12 ноября на 567 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 53-летний водитель фуры Freightliner наехал на мужчину, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении вне населенного пункта.

«В результате ДТП пешеход, 40-летний мужчина, от полученных травм скончался в медицинском учреждении в течение суток», - уточнили в ведомстве.

В ГИБДД призвали всех водителей соблюдать нормы дорожной безопасности, а пешеходов - приобрести световозвращающие элементы: закрепить на одежде, рюкзаках световозвращающие аксессуары – повязки, нашивки, наклейки.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 167, комментариев: 0
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