Зоозащитная акция «сНежный пес» стартует в ХМАО с декабря

В ХМАО в начале декабря начнется зоозащитная акция «сНежный пес». Ее цель – поиск владельцев для бездомных животных и благотворительный сбор корма, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска. В трех торговых центрах города («Европа-Сити», «Green Park» и «Югра Молл») уже установили специальные боксы для сбора корма

«Вартовчане положительно отнеслись к данной инициативе и откликаются на нее, оставляя в боксах корм и другие важные принадлежности для четвероногих. Представители Совета по животным предложили продлить акцию. Планируется оставить один бокс, но сделать его антивандальным. Также в школах запланированы «Уроки добра» на тему гуманного отношения к животным», - рассказали подробности в пресс-службе мэрии Нижневартовска.