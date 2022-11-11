Ученые из Нижневартовска объяснили ноябрь с лужами в югорских городах

На территории северных регионов, к которым относится и ХМАО, в последние годы наблюдается потепление климата и возникают природные явления экстремального характера. Эта тенденция продолжится и дальше - к такому выводу пришли ученые из Нижневартовского госуниверситета (НВГУ), которые на протяжении многих лет занимаются изучением климата, пишет пресс-служба вуза.

«Ханты-Мансийский автономный округ-Югра относится к территориям с дискомфортными и экстремальными условиями для проживания, с умеренным, суровым континентальным климатом и приравнен к районам Крайнего Севера. В пределах северных широт наблюдается современное потепление климата, вызывающее сезонную динамику природной среды, а также заметное смещение границ природных зон», – рассказала доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова.

Исследователи проанализировали годовые показатели температуры воздуха по метеостанциям Березово, Октябрьское, Ханты-Мансийск, Угут и Нижневартовск. Выяснилась, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне.

Например, зима 2019-2020 годов, по оценке ученых, стала экстремально теплой: минимальная температура воздуха достигла отметки всего -34,5оС (25 декабря 2019 года). При этом 13 февраля 2020 года воздух прогрелся до +12,1оС, что стало новым температурным рекордом. Весна того года также отметилась рекордами, особенно май, когда средняя температура воздуха составила +13,8оС, что соизмеримо с показателями температуры воздуха летних месяцев северных широт.

По мнению исследователей, тенденция к повышению среднегодовых температур будет сохранятся и далее. Не исключено, что югорчан вновь ждет теплая зима, ранняя весна, продолжительное лето и ноябрь с лужами, заключили в пресс-службе НВГУ.