Ключевые пункты обращения губернатора Югры 2022 года

Важнейшее политическое и стратегическое событие конца осени – традиционное масштабное выступление Натальи Комаровой перед депутатами окружной думы и широкой общественностью. Полностью оно называется так: отчет о результатах деятельности правительства Югры за 2022 год, инвестиционное послание, обращение к жителям, депутатам и представителям общественности региона от губернатора автономного округа.

Полный текст обращения Натальи Комаровой можно прочитать на сайте правительства Югры, в этом материале мы разберем наиболее важные его пункты. Первое, что отметила глава региона – итоги Года здоровьесбережения. «Автономный округ входит в десятку лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни (восьмая позиция), сохраняет двенадцатую позицию по коэффициенту рождаемости в Российской Федерации. Югра — на пятой позиции в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению, лидер рейтинга регионов России по реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства», – отметила губернатор Югры.

В течение года в округе введены в эксплуатацию шесть объектов первичного звена здравоохранения, а высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 12 тысяч жителей округа. Также в регионе действуют 83 меры социальной поддержки, по которым помощь получили 380 тысяч югорчан. Среди них, например, единовременная выплата 15 тысяч рублей женщинам, родившим первенца до 35 лет, а также единовременная помощь по 5 тысяч рублей на ребенка семьям, имеющим низкий доход и воспитывающих детей-инвалидов.

«Расширены возможности образовательной и научной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию четыре новые школы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Солнечном, Нижнесортымском Сургутского района. Созданы 11 056 новых мест дополнительного образования. Благодаря федеральному проекту «Придумано в России» открыта первая в автономном округе школа креативных индустрий», – продолжила Наталья Комарова.

В Сургуте начинается реализация большого научно-образовательного проекта – научно-технологического центра «Юнити Парк». Первым объектом на этой территории станет Центр высоких медицинских технологий, который построит компания «Швабе-Москва».

«В активную фазу вошли проекты региона государственного значения. Начато строительство второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Ввод в эксплуатацию этого объекта по контракту – февраль 2026 года. Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки, будет использоваться для развития Арктики, прилегающих опорных зон развития, станет частью федеральных транспортных коридоров», – напомнила об одном из ключевых проектов пятилетия Наталья Комарова.

«Благодарю правительство Российской Федерации за выделение автономному округу инфраструктурного бюджетного кредита. За счет этих средств до 2025 года будут созданы 18 важных для повышения качества жизни людей объектов. Среди них – инфраструктура окружного научно-технологического центра, промышленная площадка в Нягани, спортивные комплексы, полигоны ТКО, канализационные очистные сооружения и котельные», – отметила губернатор Югры, и напомнила, что эти объекты включены в план подготовки 100-летия со дня образования Югры. Указ о масштабном праздновании этого события подписал президент России.

Переходя к инвестиционной части обращения, Наталья Комарова указала на то, что автономный округ сохранил шестое место в национальном рейтинге инвестклимата. В 2022 году объем вложений в основной капитал региона превысит 1,1 трлн рублей, то есть около 658 тысяч на каждого человека (включая младенцев).

«Важно. В 2022 году государственные исполнительные органы власти и институты развития, органы местного самоуправления сопровождали 468 инвестиционных проектов разного уровня с общим объемом инвестиций более 176 миллиардов рублей. В результате их реализации к 2030 году будут созданы более 10 тысяч новых рабочих мест», – подчеркнула Наталья Комарова. Среди важных проектов на этом направлении она выделила «Юнити Парк», чьими ключевыми направлениями станут технологии повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, природопользование замкнутого цикла, малотоннажная нефтехимия, технологии добычи водорода, молекулярно-биологические и генетические исследования.

Наталья Комарова описала планы правительства по сохранению и приращению темпов привлечения инвестиций в 2023 году. Среди инструментов для достижения этих целей – система инвестиционный стимулов и гарантий для долгосрочных инвестиций (пример – завод по выпуску фасонного проката на 100 тысяч тонн в год в Сургуте), использование государственно-частного партнерства, а также офсетные контракты. Последнее – это такой финансовый механизм, когда с определенной территории поступает заказ на продукцию, а производитель инвестирует в создание этой самой продукции непосредственно на месте.

«Более половины субъектов Российской Федерации отметили перспективность использования данного механизма. В качестве пилотного проекта рассматривается заключение первого офсетного контракта в сфере производства медицинских препаратов с плановым объемом частных инвестиций более 300 миллионов рублей. Также прорабатывается возможность заключения офсетных контрактов в сфере бытовых услуг, общественного питания», – объяснила губернатор Югры.

Автономный округ также планирует привлекать федеральные средства, а также работать над развитием особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани.

В завершающей части Наталья Комарова привела цитату легендарного Фармана Салманова: «Пусть нас объединяет любовь к нашей общей Родине — великой России, тревога за ее лучшее будущее и стремление сделать все зависящее от каждого из нас, чтобы такое будущее наступило как можно быстрее».

«Этот ключевой вектор зашит в стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. От работы нынешнего поколения Команды Югры зависит благополучие поколения 2050 года», – добавила глава региона.

Среди важных задач на предстоящий год – развитие человеческого капитала. В 2023 году в Югре откроется филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. Это существенное усиление высшей школы – порядка 120-130 студентов только на бюджетной основе будут получать образование в сфере геологии, разработки нефтяных и газовых месторождений, бурения.

«В 2023 году Министерство науки и высшего образования профинансирует создание трех молодежных лабораторий на базе Сургутского государственного университета (общая сумма на 3 года — 150 миллионов рублей), трех научных проектов на базе Югорского государственного университета (общая сумма на 3 года — 106 миллионов рублей). Это проекты Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра», – продолжила Наталья Комарова.

Еще один важный проект 2023 года – открытие центра подготовки кадров в сфере информационных технологий «Школа 21. Югра» в Сургуте. Это проект «Сбера», где молодые талантливые люди смогут получать образование в IT.

Губернатор обратила особое внимание на то, что треть населения Югры – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, и из них 42 процента не видят возможностей реализовать себя в автономном округе. «Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект «Регион для молодых», – подчеркнула Наталья Комарова.

Разумеется, Югра ни на минуту не останавливает работу по развитию нефтегазовой отрасли, которая по-прежнему является ключевой как для региона, так и для всей страны. Ожидается, что мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет дополнительно на 6,5 млн баррелей в сутки, и наш автономный округ должен держать ухо востро и находиться в соответствующих трендах. Большая работа предстоит в пополнении нефтегазовых резервов, «зеленой» экономике, развитие лабораторного комплекса «Центр исследования керна», улучшения технологий по извлечению трудноизвлекаемых запасов и увеличения нефтеотдачи пластов.

Наконец, еще одно ключевое направление – качество жизни. На территории округа определены 24 территории под комплексное развитие, их суммарная площадь – 270 тысяч гектар, на них может появиться до 1,5 млн квадратных метров жилья. Пока такой формат работы осваивают Сургут и Мегион, скоро к ним присоединятся Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Нягань, Советский, Нижневартовск.

«Поручаю департаменту пространственного развития и архитектуры внести в правительство автономного округа обновленный с учетом современных нормативов дифференцированной жилой среды «Югорский стандарт правил землепользования и застройки», а также нормативно-правовые акты, задающие периметр принятия решений в отношении комплексного развития территорий», – сказала Наталья Комарова.

В Югре также планируется создать градостроительный совет, в который войдут архитекторы, экономисты, застройщики, службы, курирующие ресурсоснабжающие вопросы, представители профессиональных сообществ, общественных организаций.

В конечном счете, все происходящее и каждый пункт обращения Натальи Комаровой был не про показатели, проценты, квадратные метры или баррели, а про людей, ради которых это все делается. Финальную часть речи губернатор посвятила землякам, чьи заслуги стоят упоминания в таком программном выступлении. Среди них – медики, учителя, общественники, активные югорчане.

Любовь Попова долгие месяцы работала в самом крупном пункте сбора гуманитарной помощи в Сургуте, благодаря чему город обработал и отправил нуждающимся более 500 тонн полезных грузов. Артем Ерин, рискуя жизнью, бросился в горящий дом и без специального снаряжения вытащил несколько человек из горящего дома, благодаря чему был отмечен президентом России.

«Дорогие земляки! В поддержку инициатив десятков тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к ближним, помогает потому, что не может иначе», – завершила свое обращение Наталья Комарова.

Председатель думы Югры Борис Хохряков отметил важность обращения Натальи Комаровой: «Я считаю, что это очень хорошая форма подачи материала: отчет, и тут же стратегические задачи, которые будут учтены нами при принятии бюджета на 2023 год. Конечно, этот год ознаменовался многими историческими событиями. Но я хочу сказать, что Югра выдержала все испытания, экономика региона развивается. Подчеркну, все социальные обязательства, которые заложены в бюджете на текущий год, выполняются, и я уверен, до конца года будут выполнены».

«Значительное место в отчетном документе посвящено работе по вопросам, поставленным депутатами думы Югры. Особое внимание привлек ответ на вопрос депутатов-членов комитета по социальному развитию о перспективах развития сети медицинских центров, – поделилась мнением депутат думы Югры Ирина Урванцева. – В период 2023-2027 годы на строительство 21 объекта здравоохранения будет направлено 7,1 млрд рублей средств бюджета автономного округа. А в целях обеспечения кадрами сферы здравоохранения предусмотрено создание в 2025-2027 годах в Ханты-Мансийске Учебного корпуса медицинского института на 900 мест. Подводя итоги, считаю необходимым отметить, в Югре сделано много и качественно, несмотря на жесткие внешние вызовы. Нам есть за что поблагодарить всех, кто трудился весь этот год, каждый на своем месте».

Глава Сургута Андрей Филатов отметил ту часть обращения, которая касалась экономической столицы Югры: «В сфере НТЦ работа ведется, она в самом разгаре. Несмотря на то, что это региональный проект, ряд задач по созданию коммунальной инфраструктуры переданы Сургуту. Кроме того, наш город привлекателей для частных инвестиций, и это накладывает на нас колоссальную ответственность. Мы также занимаемся программами по расселению и сносу аварийного жилья, идем с некоторым опережением. В целом сказанное Натальей Владимировной и выданные ею поручения для нас будет планом на пятилетку».