Наталья Комарова предложила провести в Югре чемпионат России по ММА

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила провести чемпионат России по смешанным единоборствам 2023 года в Ханты-Мансийске. Предложение она озвучила в ходе встречи с руководителем «Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России» Федором Емельяненко, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В нашем регионе смешанные единоборства активно развиваются в 11 муниципалитетах. В этот вид спорта вовлечены около 3 тысяч человек. В автономном округе сформированы ресурсная, тренерская базы, инфраструктура для развития единоборств», — отметила Наталья Комарова.

Участники встречи также подписали соглашение о сотрудничестве на пятилетний период. В числе направлений сотрудничества — развитие и популяризация смешанных единоборств и содействие в создании соответствующих спортивных клубов.

«Подписанное соглашение закрепляет уже достигнутые результаты, создает условия для дальнейшего развития в Югре смешанных единоборств. Нам крайне важно ваше участие в создании механизмов по вовлечению в развитие этого вида спорта бизнес-структур», — обратилась Наталья Комарова к прославленному спортсмену.

Смешанные единоборства в ХМАО активно развиваются с 2012 года. На сегодня в округе работают 20 тренеров по смешанным боевым единоборствам. В регионе сформирована окружная сборная команда по ММА, в состав которой входят 116 человек.