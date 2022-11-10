Прокуратура помогла югорчанке, у которой судебные приставы незаконно удерживали деньги

Прокуратура Сургутского района помогла местной жительнице, у которой судебные приставы больше четырех месяцев удерживали деньги в счет погашения задолженности по оконченному исполнительному производству.

«Жительница района неоднократно обращалась в территориальный отдел судебных приставов с заявлением об отсутствии задолженности и возврате излишне уплаченных денежных средств. Однако мер для восстановления нарушенных прав не принималось», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Районный прокурор внес представление в адрес руководителя УФССП России по ХМАО, потребовав устранить допущенные нарушения. После вмешательства прокуратуры женщине вернули излишне удержанные деньги.