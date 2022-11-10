В ХМАО югорчанина осудят за убийство мужчины

Югорские следователи завершили расследование убийства в Советском районе Югры в отношении 28-летнего местного жителя Советского района. Мужчина обвиняется в совершении убийства жителя Свердловской области.

«По версии следствия, в ночное время с 24 на 25 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на территории производственной базы недалеко от поселка Коммунистический Советского района, во время ссоры с 34-летним жителем Свердловской области из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем на рабочем месте, нанес мужчине более 30 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе голове. Убедившись в смерти потерпевшего, обвиняемый перевез его тело в лесной массив и оставил в стороне от проезжей части», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Спустя несколько дней после случившегося родственники потерпевшего начали поиски и тогда обвиняемый решил признаться правоохранительным органам о произошедшем. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.