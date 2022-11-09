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Выдача автокредитов сократилась в ХМАО на 36%

За десять месяцев жители ХМАО получили автокредиты на 8,9 миллиарда рублей

Выдача автокредитов сократилась в ХМАО на 36%
Фото: pixabay

За период с января по сентябрь 2022 года в ХМАО было выдано автокредитов на сумму 8,9 млрд рублей. Это на 35,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России за 10 месяцев текущего года было выдано автокредитов на сумму 494,6 млрд. руб. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (тогда было 834,3 млрд. руб.).

Самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Свердловская область (-48,8%), Москва (-47,2%), Самарская область (-45,2%), а также Нижегородская (-44,3%) и Челябинская (-44,1%) области. Наименьшее падение объемов выдачи автокредитов зафиксировано в сибирских регионах: Красноярском крае (-25,6%), Иркутской (-27,3%) и Кемеровской (-27,3%) областях, а также в Тюменской области (-31,1%) и Алтайском крае (-31,2%).

«В сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократились в октябре на 62,8% - до 45,2 тыс. штук. В минусе оказались самые популярные в России марки, включая Lada.


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09 ноября в 16:47, просмотров: 287, комментариев: 0
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