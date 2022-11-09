Жители ХМАО рассказали, сколько дней они хотели бы отдыхать зимой

Оптимальной продолжительностью новогодних каникул четверо из десяти жителей Югры считают девять дней. Именно такое количество утверждено правительством на 2023 год. Причем, один из шести опрошенных хотели бы отдыхать больше, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«43% жителей ХМАО устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 18% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 10% — 2 недели. 3% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год», – сообщают в результатах опроса.

Женщин чаще мужчин устраивают девятидневные новогодние каникулы: 42% против 34% соответственно.

Напоминаем, в другом исследовании стало известно, что 63% работодателей планируют отказаться от новогодних премий.