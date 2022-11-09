Стало известно, какие продукты в ХМАО подорожали сильнее всего

Власти Югры рассказали, какие продукты выросли в цене. Так, по информации, озвученной в ходе заседания оперативного штаба директором департамента экономического развития Романом Генкелем, увеличение стоимость есть, однако роста свыше 2,1% не наблюдается.

«Рост цены в 2,1% отмечен на куриные яйца. Такие позиции, как чай черный, мука пшеничная, хлеб ржаной, пшено и говядина выросли на 2%», — прокомментировал Генкель.

Снижение наблюдается на баранину, сахарный песок, рис, капусте. Максимальное снижение — на 2,4% — отмечается на репчатый лук.