16+
Логотип Сиапресс
USD  60,9774   EUR  60,8231  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре спасли водителя снегохода, провалившегося под лед

В ХМАО водителя снегохода спасли из ледяной воды

В Югре спасли водителя снегохода, провалившегося под лед
Фото: «Центроспас-Югория» / vk.com

8 ноября в Березовском районе Югры на 14 км автозимника «Саранпауль – Газотрасса» спасатели учреждения «Центроспас-Югория» эвакуировали водителя снегохода, провалившегося под лед.

Поисково-спасательному отрядку поступило сообщение, что 43-летний водитель снегохода провалился под лед. Прибыв на место, спасатели обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии и эвакуировали в село Саранпуль.

Также, учреждение напомнило, что лед – тонкий и если вы оказались в ледяной воде, то следует вспомнить правила выживания:

- громко зовите на помощь, прочь панику и отчаяние;

- ухватитесь за плавающие вблизи предметы;

- защитите свой организм от переохлаждения. Не снимайте с себя одежду, даже мокрая она будет оберегать вас от холода;

- меньше двигайтесь. Чем интенсивнее вы будете двигаться в ледяной воде, тем быстрее окоченеете, шевелиться надо по минимуму, только чтобы не утонуть;

- защищаем голову и шею - эти части тела больше остальных боятся холода, держите их как можно выше над водой;

- если удалось выбраться на лед самостоятельно, передвигайтесь до берега ползком, опираясь, на широкие доски, ветки;

- на берегу разденьтесь, выжмите мокрую одежду и оденьте ее снова, если под рукой нет ничего другого. И сразу бегите к людям;

- разотритесь полотенцем, закутайтесь в одеяло, вызовите врачей.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 11:54, просмотров: 220, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова распустила оперштаб по коронавирусу 886
  2. В Сургуте пройдет выставка-ярмарка с участием местных товаропроизводителей 795
  3. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 777
  4. В Сургутском районе продолжается возведение кедропарка 717
  5. В Белом Яре ищут причину плохого запаха в воздухе 679
  6. ​ВТБ: Cпрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября 623
  7. В Нижневартовске женщину привлекли к ответственности за дискредитацию армии 450
  8. Восемь миллионов рублей потратят на зимнее оформление Сургута 342
  9. ​Большинство россиян останутся без новогодних премий, показал опрос 320
  10. Единое пособие на детей планируют запустить в России с начала 2023 года 278
  1. В Сургуте расследуют уголовное дело об убийстве тарелкой 2560
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-6 ноября? // АФИША 2394
  3. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 2392
  4. Освещение двух внутриквартальных проездов завершили в Сургуте 1884
  5. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1788
  6. «Сибпромстрой» получил награду за программу сопровождения работников-мигрантов 1742
  7. ​На главной площади города появится каток с фудкортом – это хорошо. Но это не уровень Сургута 1718
  8. На владельца коров, гуляющих по Нефтеюганску, заявили в полицию 1696
  9. Более 70 югорчан остались без денег из-за участия в финансовой пирамиде 1629
  10. ​В рамках догазификации подписано более 100 договоров на подключение к сетям газораспределения 1596
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9583
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 9518
  3. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6681
  4. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4766
  5. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4430
  6. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3916
  7. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3567
  8. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3346
  9. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3251
  10. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2996

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика