В ХМАО водителя снегохода спасли из ледяной воды

8 ноября в Березовском районе Югры на 14 км автозимника «Саранпауль – Газотрасса» спасатели учреждения «Центроспас-Югория» эвакуировали водителя снегохода, провалившегося под лед.

Поисково-спасательному отрядку поступило сообщение, что 43-летний водитель снегохода провалился под лед. Прибыв на место, спасатели обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии и эвакуировали в село Саранпуль.

Также, учреждение напомнило, что лед – тонкий и если вы оказались в ледяной воде, то следует вспомнить правила выживания:

- громко зовите на помощь, прочь панику и отчаяние;

- ухватитесь за плавающие вблизи предметы;

- защитите свой организм от переохлаждения. Не снимайте с себя одежду, даже мокрая она будет оберегать вас от холода;

- меньше двигайтесь. Чем интенсивнее вы будете двигаться в ледяной воде, тем быстрее окоченеете, шевелиться надо по минимуму, только чтобы не утонуть;

- защищаем голову и шею - эти части тела больше остальных боятся холода, держите их как можно выше над водой;

- если удалось выбраться на лед самостоятельно, передвигайтесь до берега ползком, опираясь, на широкие доски, ветки;

- на берегу разденьтесь, выжмите мокрую одежду и оденьте ее снова, если под рукой нет ничего другого. И сразу бегите к людям;

- разотритесь полотенцем, закутайтесь в одеяло, вызовите врачей.