Югорских водителей призывают быть осторожными на дорогах сегодня

Сегодня, 9 ноября, в Югре прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Из-за этого водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

«Днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах – гололедно-изморозевые отложения, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, при прояснениях -7, -12 °С, днем +1, -4 °С», – говорится в сообщении.

Аварийная обстановка может произойти в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах, Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.