Наталья Комарова распустила оперштаб по ковиду из-за низкой заболеваемости

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о прекращении деятельности оперативного штаба по коронавирусу. Теперь будут проводиться заседания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии, сообщила глава региона в ходе заседания оперштаба.

Причина завершения работы штаба - низкие показатели заболеваемости ковидом. При необходимости, в случае ухудшения обстановки, власти вернутся к прежнему формату работы.

«На этом уровне заболеваемости заседания регионального оперативного штаба заменяются заседаниями межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии при правительстве автономного округа для оперативной работы и взаимной деятельности всех участников этого вопроса», — сказала Наталья Комарова.

В последнее время в ХМАО ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии составляет 249 954. Выздоровели за весь период 246 420 человек. Скончались 2 590 пациентов.