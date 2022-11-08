Общественно-государственное движение детей и молодежи откроет отделение в Югре

В Югре открыто региональное отделение федерального общественно-государственного движения детей и молодежи. Возглавит его директор МБУ «Центр молодежи и дополнительного образования» города Урая Светлана Омельченко, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

Федеральный закон «О Российском движении детей и молодежи» был принят в июле этого года. «По сути, движение — это платформа, позволяющая детям и молодым людям реализовать себя в любой социальной роли, быть услышанными и принимать активное участие в развитии страны. 20 августа 2022 года состоялось первое заседание координационного совета движения, на котором принято решение о создании региональных отделений во всех субъектах Российской Федерации», – рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

В рамках движения будут консолидирована деятельность таких организаций, как «Российское движение школьников», «Большая перемена» и «Юнармия». По словам Натальи Комаровой, вся эта работа должна быть нацелена на мощный спектр различных задач – от профориентации и подготовки к полноценной взрослой жизни до формирования и воспитания традиционных ценностей и высоких нравственных качеств.

«Движение детей и молодежи уже включает много направлений. Считаю нашей задачей наполнение этих направлений своими идеями, аккумулирование существующего опыта школ, колледжей на уровне региона. Движение для существующих молодежных формирований должно стать неким ресурсным центром, местом объединения», – описала свое видение предстоящей работы Светлана Омельченко.