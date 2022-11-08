Югорчанина поймали со спиленными соснами - ему грозит реальный срок

В Октябрьском районе возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

В полиции установили, что мужчина срубил две сосны, которые росли на землях поселка, чем причинил ущерб местной администрации в размере 30 тысяч рублей. Нарушитель пояснил, что планировал продать деревья и подзаработать.

Для югорчанина избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.