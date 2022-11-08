Регулированием численности волков займутся в пгт Пионерский в Югре

Накануне власти Пионерского подписали приказ о разрешении на сокращение численности волков. Это связано с инцидентом, когда животные вышли в поселение и напали на собаку, сообщили в пресс-службе администрации Советского района.

«Регулированием численности волков в охотничьих угодьях рядом с Пионерским займутся специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. В течение трех дней им предстоит обследовать лесные массивы вокруг поселения», – рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ранее, 5 ноября, один из жителей Пионерского сообщил в соцсетях о том, что волки напали на собаку на территории поселка.