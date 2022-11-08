В автоаварии в Нефтеюганске пострадала 47-летняя женщина

Накануне вечером в Нефтеюганске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии 47-летняя женщина получила травмы.

«В 19:45 на улице Сургутская 60-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 3302», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при совершении маневра «поворот налево» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с транспортным средством «Iveco», под управлением 48-летнего мужчины. От удара «Iveco» по инерции отбросило на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем «Citroen», под управлением 47-летней женщины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего ранее в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы. Напоминаем, что за минувшие выходные в Югре произошло 15 автоаварий.