В Югре утверждены ориентиры развития региона до 2050 года

Правительство Югры актуализировало Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. «К реализации документа мы приступаем с показателями, имеющими положительную динамику макроэкономических процессов. Ключевыми показателями демографического развития, которых должен достичь автономный округ в процессе реализации Стратегии-2050, является увеличение среднегодовой численности населения до 1 миллиона 830 тысяч человек к 2036 году и до 2 миллионов 33 тысяч человек к 2050 году. Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2021 года составила 72 года. К 2050 году этот показатель должен вырасти на 9 лет», – рассказал заместитель губернатора и директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель.

Как отметила Наталья Комарова, актуализация документа потребовалась в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями, а также приведением стратегии в соответствие с решениями президента и правительства России. «Среди новелл – трансформация приоритетов “Умная экономика” и “Здоровая экология” в приоритеты “Креативная экономика” и “Здоровьесбережение”. Приоритет “Человеческий капитал” становится центральным элементом и дополняется новыми важными составляющими: “Уровень жизни”, “Цены и тарифы”, “Занятость”, “Соцзащита”, “Культура”, “Физкультура”, “ЖКУ”, “Жилье”, “Дорожно-транспортная инфраструктура”, “Безопасность”, “Социальный климат” и “Качество жизни”», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Среди приоритетов развития в регионе особое внимание будет уделяться формированию мощной научно-образовательной системы, развитию передовой инновационной инфраструктуры, развитию технологий здоровьесбережения.