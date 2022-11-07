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​В Ханты-Мансийске пройдет очередной форум «ЮграТур»

На форуме «ЮграТур» соберутся представители индустрии из нескольких регионов России

​В Ханты-Мансийске пройдет очередной форум «ЮграТур»
Фото ugratur.ugraforum.ru

Очередной и традиционный форум «ЮграТур-2022» пройдет на базе конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске. Мероприятие состоится 11-12 ноября, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. В событии примут участие представители семи регионов России и 19 (из 22) муниципалитетов Югры, а также товаропроизводители, представители туристической индустрии, санаторно-курортных учреждений, ресторанов и других участников индустрии гостеприимства.

В течение двух дней участники форума смогут побывать на 12 различных мероприятий. Например, пленарное совещание будет посвящено устойчивому развитию туризма в новых условиях, экспертная сессия пройдет на тему экотуризма и особо охраняемых природных территориях, пройдет панельная дискуссия «Практические инструменты продвижения туристических возможностей муниципальных образований», круглый стол о речном туризме в Югре. В рамках форума также пройдет всероссийский конкурс, посвященный этнографическому туризму. Отдельным мероприятием станет подписание соглашения между Фондом развития Югры и сервисом путешествий Tutu.ru.

Часть запланированных на форуме активностей продет не только в очном, но и в онлайн-формате – послушать и даже принять участие смогут все желающие.

Проводит форум правительство Югры, Фонд развития Югры, конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо».


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07 ноября в 22:00, просмотров: 163, комментариев: 0
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