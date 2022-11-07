Любитель зимней рыбалки утонул в Нефтеюганском районе

В Нефтеюганском районе утонул 63-летний рыбак. По предварительным данным, он оступился и попал полынью, сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО.

«Сегодня поступило сообщение о том, что в 50 метрах от берега реки Балык Нефтеюганского района обнаружено тело мужчины 1959 г.р. Предположительно, мужчина во время рыбной ловли оступился и попал в полынью», - говорится в сообщении ведомства.

В ГИМС подчеркнули, что на водоемах Югры продолжается процесс ледообразования. Это один из самых опасных периодов, обусловленный высокими рисками провалов людей и техники под лед.

«Для рыбной ловли безопасным считается лед толщиной не менее 10-15 см, прозрачный, с зеленоватым или синим оттенком. Период ледостава только наступил, прихваченные корочкой тонкого льда и запорошенные снегом полыньи могут быть незаметны для рыбаков. Для безопасной зимней рыбалки дождитесь прочного ледостава, не выходите на тонкий лед!», - призвали в ведомстве югорчан.