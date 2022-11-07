125 водителей с признаками опьянения задержали в Югре за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО задержали за прошедшую неделю 125 водителей с признаками опьянения. В отношении 17 из них, повторно севших за руль пьяными, возбуждены уголовные дела, сообщает ГИБДД региона.

Один из нетрезвых водителей учинил аварию с пострадавшими. ДТП произошло в Пыть-Яхе: 24-летний водитель Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель и двое пассажиров отечественной легковушки получили травмы.

«Виновник автоаварии отстранен от управления транспортным средством, после медицинского освидетельствования водителя иномарки выяснилось, что в выдыхаемом воздухе 0,23 мг/л этилового спирта», - уточнили в пресс-службе ведомства.