Эксперты оценили доступность аренды жилья в ХМАО

ХМАО занял третью строчку рейтинга доступности аренды жилья – 56,7% югорчан могут снять себе двухкомнатную квартиру, при этом доход их должен быть не менее 120 тысяч рублей. Первую и вторую позиции ЯНАО и Чукотка – там доля тех, кто способен снять себе «двушку» равна 69,6 и 59,1 процентам соответственно. Данные исследования опубликовали РИА Новости.

Как отмечают эксперты издания, география играет большее значение в этом вопросе – если судить по результатам анализа, то лидирующие места занимают именно северные регионы.

В целом же около 40% российских семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру и при этом у них еще останутся деньги на домашние расходы. Но их средний доход должен быть не менее 90 тысяч рублей.