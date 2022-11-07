Турфирме присудили выплатить семье югорчанки больше миллиона за выбитые во время отдыха зубы

Специалисты Роспотребнадзора Югры помогли семье взыскать крупную компенсацию за травму ребенка во время отдыха в Турции. По информации ведомства, девочка ударилась во время катания на водяной горке – спасатель не убедился, что пострадавшая покинула аттракцион, и разрешил прокатиться другому несовершеннолетнему. Из-за этого девочка получила удар ногами в лицо, из-за которого выпали передние зубы и повредилась губа.

Специалист территориального отдела управления в городе Югорске и Советском районе был привлечен судом для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей – было вынесено заключение о нарушении прав потребителей со стороны туроператора.

Как рассказали представители ведомства, семье пострадавшей удалось добиться присуждения компенсации в размере 1 689 000 рублей – за стоматологические услуги, путевки, моральный вред и штраф. Решение пока не вступило в законную силу.