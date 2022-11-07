42 новых случая коронавируса выявили в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них 34 - в Сургуте, 4 - в Когалыме, 2 - в Радужном, по 1 - в Нефтеюганске и Нижневартовске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 39, пневмония — 3», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Общее число болеющих ковидом в ХМАО сократилось до 967 человек. Днем ранее на больничном было 1 019 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 249 840 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 246 231 человек. Умерли 2 590 пациентов.