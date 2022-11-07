В ХМАО потушили 38 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 38 пожаров на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 33 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (18), в числе которых жилые дома (9), дачи (3), бани (3), гаражи (3) и транспортные средства (4). Основная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности. На воде зафиксировано одно происшествие, погиб один человек», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.