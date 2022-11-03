Житель Лангепаса проведет 360 часов обязательных работ за неоднократное вождение в нетрезвом виде

В Лангепасе городской суд признал виновным 30-летнего местного жителя за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения и приговорил к наказанию в виде обязательных работ сроком 360 часов. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«В судебном заседании установлено, что подсудимый весной 2022 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде. Однако, несмотря на это, в сентябре 2022 года он снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергнув опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.

Также осужденного на два года лишили права устраиваться на работу, связанную с управлением транспортными средствами.