Военный комиссар Югры заявил, что призывники не поедут в зону боевых действий

Молодые люди, призванные на срочную службу в вооруженные силы России, не поедут в зону боевых действий. Это подчеркнул военный комиссар Югры Роман Вуколов, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. «Как неоднократно заявляли президент и Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, в зону боевых действий военнослужащие по призыву не направляются», – напомнил Вуколов.

Военком также отметил, что солдаты-срочники будут проходить отправку, комплектование и обучение в плановые сроки, недавняя частичная мобилизация на это не повлияет. «Подготовка мобилизованных граждан никак не влияет на качество и сроки подготовки переменного состава учебных воинских частей. Срочники не будут пересекаться с мобилизованными гражданами», – сказал Роман Вуколов.

Призванные из Югры срочники отправятся во все виды войск в зависимости от состояния здоровья и других показателей. По словам военкома, сейчас наиболее востребованными стала специальность – водитель транспортных средств категории C, D и E.

Осенний призыв в России стартовал 1 ноября (его старт был перенесен на месяц из-за объявленной президентом частичной мобилизации), он продлится до 31 декабря.