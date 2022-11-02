Прокуратура приструнила мегионского перевозчика, который незаконно повысил цену за проезд

В Мегионе автобусный перевозчик загнул цену для дачников. С учетом протяженности поездки стоимость проезда не должна превышать 64 рубля. Однако поездка для местных жителей обходилась за 100 рублей. В дело вмешалась городская прокуратура.

«В связи с допущенными нарушениями прокурор города внес в адрес перевозчика представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры нарушения полностью устранены, стоимость проезда приведена в соответствии с действующим законодательством, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.