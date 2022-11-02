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В Мегионе с дачников взымали за проезд по 100 рублей вместо 64

Прокуратура приструнила мегионского перевозчика, который незаконно повысил цену за проезд

В Мегионе с дачников взымали за проезд по 100 рублей вместо 64
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Мегионе автобусный перевозчик загнул цену для дачников. С учетом протяженности поездки стоимость проезда не должна превышать 64 рубля. Однако поездка для местных жителей обходилась за 100 рублей. В дело вмешалась городская прокуратура.

«В связи с допущенными нарушениями прокурор города внес в адрес перевозчика представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры нарушения полностью устранены, стоимость проезда приведена в соответствии с действующим законодательством, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 224, комментариев: 0
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