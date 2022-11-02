В Югре ограничат движение транспорта в День народного единства

4 ноября, в День народного единства, в нескольких муниципалитетах Югры ограничат движения транспорта из-за празднования. Список перекрытия дорог опубликовали в пресс-службе окружной Госавтоинспекции:
- Когалым: 11:00-14:30 – ул. Мира: на участке от ул. Молодёжная до ул. Ст. Повха;
- Октябрьский район: 12:00-13:00 – п. Талинка ул. Спортивная, ул. Нефтяников: на участке от ул. Молодежная до ул. Пушкина;
- Нижневартовский район: 12:00-13:00 – г. Покачи ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».
«Убедительно просим автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия», – отметили в ведомстве.