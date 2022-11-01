В ХМАО экс-инспектора Жилстройнадзора Югры оштрафовали за взятку в размере 2 млн рублей

В Мегионе городской суд вынес приговор бывшему старшему инспектору местного отдела Службы жилищного и строительного надзора Югры 52-летней Елене Куцуровой. Подсудимая выплатить штраф в размере 4,2 миллиона рублей за получение взятки на сумму более 2 млн рублей.

«Государственным обвинителем предоставлены суду исчерпывающие доказательства того, что в 2019 году подсудимая, являясь должностным лицом, в целях получения материальной выгоды изготовила и выдала представителям застройщиков разрешения на соответствие требованиям технических норм объектов для ввода в эксплуатацию. Между тем фактически строительство жилых зданий завершено не было», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что на полученные деньги югорчанка приобрела автомобиль, который был конфискован в собственность государства. Помимо этого, обвиняемую на семь лет лишили права занимать должности государственной службы.