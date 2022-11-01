Неопытный водитель спровоцировал ДТП на югорской трассе - пострадали два человека

ДТП с двумя пострадавшими произошло утром накануне, 31 октября, на 40 км дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 21-летний водитель LADA, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 21-летняя спутница получили травмы. При выяснении обстоятельств выяснилось, что стаж вождения молодого человека составляет всего 1 год. Все участники происшествия в момент автоаварии были пристегнуты ремнем безопасности.

«Госавтоинспекция Югры советует новоиспеченным водителям не переоценивать свои возможности и придерживаться безопасного стиля управления транспортным средством, манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В период межсезонья особенно опасно совершать резкие маневры (обгон, перестроения), которые могут привести к потере контроля над транспортным средством и, как следствие, послужить причиной дорожной трагедии», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.