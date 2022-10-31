В Сургутском районе решили не разводить мост через Лямин во время ледостава

Мост через реку Лямин в Сургутском районе не будут разводить в холодное время года, когда встает лед. Об этом ugra-news.ru сообщили в пресс-службе администрации муниципалитетов. Благодаря этому жители Лямина и Сытомино смогут и дальше ездить через реку на своем транспорте без каких-либо ограничений. Решение не разводить мост в администрации приняли с учетом низкого уровня воды – она быстро промерзнет и не будет нести угрозы инженерному сооружению.

Мост через Лямин в длину составляет 150 метров, его грузоподъемность – 60 тонн.