Пожарные ХМАО потушили 41 пожар за неделю

С 24 по 30 октября пожарные ликвидировали 41 пожар на территории региона. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 16 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (29), в числе которых жилые дома (7), дачи (6), бани (8), гаражи (2) и транспортные средства (5). На воде зафиксировано одно происшествие, погиб один человек», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.