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​Наталья Комарова поговорила с жителями Советского района и поставила Сургут в пример местным властям

Губернатор Югры провела встречу с жителями Советского района

​Наталья Комарова поговорила с жителями Советского района и поставила Сургут в пример местным властям
Фото администрации Советского района

Наталья Комарова продолжает большой полу-виртуальный тур по муниципалитетам региона. С некоторыми земляками ей удается встретиться в очном формате, с некоторыми общение происходит в режиме онлайн, но с недавних пор подобные эфиры так же стали возможностью для жителей того или иного города или поселения лично встретиться с местными чиновниками и обсудить наболевшие вопросы, а затем адресовать их к губернатору. Так глава региона усиливает связь между властью и гражданами.

Очередным муниципалитетом, на который пришелся фокус внимания Натальи Комаровой, стал Советский район. Традиционно в начале разговора губернатор озвучила те проблемные точки, которые по итогам анализа социальных сетей выделил Центр управления регионом: «Это отсутствие отопления, вывоз мусора, обращение с животными без владельцев, готовность к отопительному сезону». Однако для полной картины нужно обсуждать и описывать не только проблемы, но и позитивные явления – их в Советском районе тоже хватает.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, одним из важных пунктов улучшений в Советском районе становится сфера общественных пространств. За последнее время в муниципалитете появилась масса новых точек на карте: мини-парк «Березовая роща» в Алябьевском, спортивный парк «Боровичок» в Агирише, пешеходная зона в Таежном, парк «Радуга жизни» в Малиновском», общественное пространство в Пионерском. А также новая благоустроенная зона с пешеходной зоной, детской игровой зоной и спортивными площадками в Солнечном микрорайоне столицы муниципалитета. Все эти проекты обсуждались с жителями и исполнялись с максимальной бережностью к зеленым насаждениям.

Но никакое благоустройство не было бы возможно без мощной экономической базы, которую развивает у себя Советский район. Этот муниципалитет становится одной из серьезных точек роста инвестиций. Так, именно в нем строится один из важных инвестпроектов для округа, а также для макро-региона и целой России – завод по созданию отечественных белковых компонентов для сухих смесей, которыми кормят новорожденных детей до шести месяцев. Уже в конце этого года запустится первая производственная линия, а в перспективе этот завод станет одним из важных центров по создании смесей на всю Россию.

В районе занимаются глубокой переработкой древесины – проект по модернизации производства реализует фирма «ЮграТрансКомпани». Она ставит задачу по снижению объема отходов от деревопереработки, что повысит общую эффективность работы. В свою очередь, комбинат «Самза» в Коммунистическом развивает производство древесной муки в объеме 7,2 тысяч тонн в год.

Наталья Комарова подчеркнула – развитие Советского района должно идти планомерно и комплексно. «Дороги, новые производства, общественные территории, социальные объекты – главные условия обеспечения качества жизни граждан», – отметила глава региона.

Пожалуй, ни один эфир ни в одном из муниципалитетов не обходится без вопросов о дорогах. Особенно это касается муниципальных районов, в которых люди разбросаны по довольно большой территории, которую необходимо охватить необходимой инфраструктурой. Так, жительница Пионерского обратилась к губернатору с просьбой привести в порядок дорогу на одной из важных улиц поселка. Наталья Комарова дала поручение главе района Евгению Буренкову в ближайшее время разобраться с вопросом, а также привела в пример экономическую столицу Югры: «Взаимодействуйте с коллегами из Сургута. Они познакомят вас с новыми технологиями ремонта дорог. Позаимствуйте хороший опыт и практику».

В ходе эфира выяснилось, что в Зеленоборске построили новую дорогу у детского сада, а тротуар к ней проложить забыли (что практически немыслимо в нынешних условиях комплексного строительства). На это указала Наталья Комарова: «Если строящаяся дорога проходит рядом с образовательными учреждениями, она обязательно должна включать тротуар для пешеходов, отметьте это на будущее». Она поручила главе района в кратчайшие сроки заняться решением вопроса.

В ходе разговора участники пробежались по данным в прошлый раз поручениям. Они касались паркомест для маломобильных граждан возле Советской районной больницы, размещения актуального расписания автобусов на остановках в столице муниципалитета, ликвидации стихийной свалки на улице Гагарина, 5.

«Рада была встрече. Мы обсудили много вопросов, хотя и не по всем из них можно похвастаться имеющимися решениями, но мы для того и встречаемся, чтобы тестировать наше отношение к той или иной теме или задаче. Спасибо, что пришли и задавали вопросы. Я расцениваю этот как доверие к органам власти и муниципалитета, мы занимаемся и будем дальше решать те задачи, которые вы считаете важными и приоритетными», – резюмировала в конце двухчасовой встречи Наталья Комарова. После того, как онлайн-часть разговора была завершена, площадки, где граждане могли обращаться к местным чиновникам, работали вплоть до последнего вопроса от жителей.

Запись трансляции доступна в официальных аккаунтах губернатора Югры ВКонтакте и «Одноклассниках», а также официальном сообществе региона ВКонтакте.


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30 октября в 19:24, просмотров: 265, комментариев: 0
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