Медиков югорских сел обеспечат единовременными выплатами

В ХМАО одобрена заявка на участие округа в мероприятии Минздрава РФ по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Об этом сообщила в своём телеграм-канале губернатор Югры Наталья Комарова.

Единовременные выплаты предоставляются в размере 2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестёр фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, работающих в сельской местности или рабочих поселках, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также, 1 млн рублей выплатят врачам и полмиллиона рублей фельдшерам, переехавшим для работы в города с населением до 50 тысяч человек.

На данный момент потребность в медработниках в селах Югры составляет 45 врачей и девять фельдшеров, а в городах с населением до 50 тысяч человек – 31 врач и три фельдшера.