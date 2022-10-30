Губернатор Югры вручила награды сотрудникам арбитражного суда

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования Арбитражного суда Югры, где наградила работников ведомства, внесших значительный вклад в развитие арбитражной системы региона. Об этом сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики региона. С начала года Арбитражный суд Югры рассмотрел более 15 тысяч дел и заявлений, а за историю существования ведомства таковых насчитывается около 390 тысяч.

«Арбитражный суд — это та инстанция, где через справедливые, взвешенные решения обеспечивается гарантия стабильного, цивилизованного развития экономики, предпринимательского сообщества. Ваш режим работы требует от каждого из вас высокой степени ответственности, вовлечения личного времени для общего, общественного блага, верности служебному долгу, принципам профессии», — сказала Наталья Комарова, обращаясь к работникам суда..

В ходе мероприятия почетной грамотой и благодарственным письмом губернатора Югры за эффективную и добросовестную службу были награждены администратор Арбитражного суда Анатолий Глазков, ведущий специалист отдела кадров и государственной службы суда Олеся Змановская, а всего различные благодарности и награды получили 45 работников учреждения.