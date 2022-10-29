270 санитарных нарушений зафиксировали санврачи в детсадах ХМАО

Качество еды в 85 детсадах Югры проверили специалисты окружного Роспотребнадзора за 9 месяцев 2022 года. По итогам выяснилось, что в 5,6% случаев пробы воды не соответствуют гигиеническим нормативам, как и 1,7% готовых блюд, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Всего санврачи выявили 270 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. «Наиболее распространенными являются нарушения в части санитарного содержания помещений, нарушение правил организации питания детей, несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, отступление от утвержденного примерного меню, повторяемость блюд в течение двух последующих дней, нарушения при отборе и хранении суточных проб», — говорится в сообщении.

По результатам проверок сотрудники Роспотребнадзора выдали 20 представлений об устранении нарушений и составили 310 протоколов об административном правонарушении.