Участок трассы Уренгой - Надым - Советский ввели в эксплуатацию в ХМАО

В ХМАО после капремонта ввели в эксплуатацию участок трассы Уренгой – Надым – Советский. В этом году работы велись на участке с 615 по 618 км. Всего к концу 2024 года в три этапа обновят 19 км дороги, сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства.

«Специалисты выполнили комплекс работ – очистили полосу отвода автомобильной дороги от деревьев и кустарника, произвели уширение проезжей части дороги, уложили 18 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия из ЩМА-16, укрепили обочины и откосы, нанесли дорожную разметку», - говорится в сообщении.

Региональная трасса Уренгой - Надым - Советский имеет важное значение – она является частью коридора до границы Ханты-Мансийского автономного округа.