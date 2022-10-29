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​В Югре меньше чем за год прошло более 500 ярмарок

Местные производители продуктов в Югре активно реализуют свои товары на рынках и ярмарках

​В Югре меньше чем за год прошло более 500 ярмарок
Фото администрации Сургута

Местные производители фермерской и иной продукции в Югре могут свободно реализовывать свои товары на рынках и в ходе постоянно проходящих по всему региону ярмарках. Эта информация прозвучала в ходе заседания правительства автономного округа, где обсуждали поручение президента по беспрепятственному доступу сельхозпроизводителей к объектам торговли. Как рассказала Наталья Комарова, для этого в Югре расширяется сеть нестационарных торговых объектов, в которых можно продавать фермерские товары, сообщает ugra-news.ru.

«У нас в регионе 1185 таких объектов. С начала текущего года проведены 569 ярмарок, созданы условия для реализации товаров с использованием всех форматов торговли», – подчеркнула глава региона.

Полномочия по организации работы розничных рынков в Югре регулируются региональным законом, напомнил замгубернатора и директор департамента экономического развития Роман Генкель. «Законом об организации деятельности ярмарок на территории округа регулируется деятельность по продаже товаров на ярмарках вне пределов розничных рынков в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей услугами торговли, а также поддержки местных производителей. Департамент экономического развития формирует базу данных о розничных рынках. Внесены изменения в порядок размещения нестационарных торговых объектов, развозной, сняты излишние административные барьеры, в частности, сокращены сроки внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов», – отметил замгубернатора.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 223, комментариев: 0
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