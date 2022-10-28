Дорогу в дачном товариществе Сургутского района засыпали отходами

В одном из дачных товариществ Сургутского района дорогу засыпали отходами. Информация об этом сначала появилась в СМИ, а затем ее в ходе проверки подтвердила природоохранная прокуратура региона.

«Установлено, что на территории дачного товарищества в Сургутском районе производилась отсыпка дороги отходами различного видового состава», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Там подчеркнули, что незаконное захоронение отходов создает угрозу экологической безопасности и негативно влияет на компоненты природной среды. Также это является нарушением земельного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды.

Природоохранный прокурор внес председателю дачного товарищества представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого земельный участок очистили от незаконно размещенных отходов.