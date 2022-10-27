Крышу жилого дома в Кондинском районе отремонтировали после прокурорского вмешательства

Жительница Кондинского района обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение местной администрацией жилищного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что женщина и ее семья с 2017 года живут в муниципальной квартире в п. Междуреченский. Югорчанка неоднократно обращалась в администрацию района с просьбой провести капитальный ремонт кровли дома, однако ее заявления игнорировались.

«Между тем в соответствии с действующим законодательством обязанность по проведению капитального ремонта жилого помещения муниципального жилищного фонда возложена на наймодателя», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор внес главе Кондинского района представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого кровлю дома отремонтировали.