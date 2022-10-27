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​На 13 млрд рублей больше – как Югра вновь увеличила доходы бюджета на этот год и готовится к следующему

Дума Югры утверждает поправки, увеличивающие бюджет округа на 13 млрд рублей

​На 13 млрд рублей больше – как Югра вновь увеличила доходы бюджета на этот год и готовится к следующему
Фото dumahmao.ru

Две ветви власти Югры – исполнительная и законодательная – в очередной раз собрались, чтобы подвести некоторое промежуточные итоги работы и утвердить новые параметры бюджета. Надо сказать, что новости в основном хорошие.

По итогам 2021 года Югра сохранила пятое место в России по оценкам «РИА Рейтинг». В автономном округе добывается более 41 процента всей нефти нашей страны, поэтому регион закономерно продает больше всех нефти, а также лидирует в производстве электроэнергии. По добыче газа и объему промышленного производства Югра – вторая в России. По уровню инвестиционной привлекательности в 2021 году округ подтвердил престижное восьмое место.

Что касается бюджета – он продолжает расти. Причем депутаты окружной думы уже во второй раз в этом году утверждают поправки в основной финансовый документ, согласно которым доходы и расходы увеличиваются. В этот раз рост составил 13 млрд рублей – что в доходной части, что в расходной.

Как сказала замгубернатора Югры и директор департамента финансов Вера Дюдина, дополнительные доходы возникли благодаря увеличившимся налоговым поступлениям, в частности, от сырьевых компаний. Таким образом казна региона в этом году получит около 282 млрд рублей, а расходы достигнут планки в 320 млрд рублей. К слову, на трехлетку планы примерно похожие – доходы в 2023-2025 годах будут расти от 271 до 276 млрд рублей, а расходы находиться на уровне 310-313 млрд рублей.

Самое интересное – куда будут направлены дополнительные расходы. «Практически 4,5 миллиарда пойдет на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, около двух миллиардов рублей – на социальные выплаты. Около трех миллиардов будет направлено на дорожное строительство. В том числе значительная часть – на строительство нового, второго моста через Обь в районе Сургута, – рассказал председатель думы Югры Борис Хохряков. – В пределах 1,6 миллиардов запланировано муниципалитетам на решение жилищных вопросов и еще более полумиллиарда пойдет на решение вопроса по сносу и переселению граждан из фенольного жилья. Также запланированы средства на выплаты мобилизованным, на строительство ряда социальных объектов и еще очень много направлений. Поэтому эти более чем 13 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет региона будут грамотно использованы департаментами округа и муниципалитетами с пользой для округа».

Помимо моста, транспортные расходы пойдут также на реконструкцию дороги Сургут – Лянтор, на ремонт дорог местного значения, а также на различные типы возмещения затрат в сфере логистики – на общественный, воздушный и водный транспорт.

«В сфере здравоохранения почти 2 миллиарда рублей дополнительно будут направлены на совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологической помощи, на развитие первичной медико-санитарной помощи с учетом потребности сельских жителей. На развитие системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения всех возрастов, – рассказывает депутат думы Югры Николай Ташланов. – Часть средств будет использована на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение не только взрослых, но и юных югорчан. А также на оснащение и дооснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь по реабилитации».

Ключевой тезис, который подчеркивают представители правительства Югры и окружные депутаты – региональный бюджет был и остается социальным. Его главные задачи что на 2022 год, что на планируемую трехлетку – рост благосостояния югорчан, поддержка семей, снижение бедности, помощь пострадавшему от санкций бизнесу, сохранение и повышение занятости населения, исполнение национальных проектов. При этом власти стремятся к максимальной эффективности каждого бюджетного рубля.

Региональное руководство не выпускает из своего внимания ключевые направления работы, которые сложились за последние годы: здравоохранение, социальная защита населения, особенно – материнства, детства, многодетных семей. Округ продолжит стимулировать строительство доступного и комфортного жилья, обеспеченного необходимыми для современного человека благоустроенными городскими пространствами. Продолжится планомерный снос ветхого и аварийного жилья с переселением его жителей в новые квартиры (либо выплатой компенсаций).

В промышленности окружное правительство планирует поддерживать импортозамещение и локализацию новых предприятий на территории Югры, а также развитие особой экономической зоны и роста производительности труда. Плюс, конечно же, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, включая вновь создаваемые предприятия.

«Ряд отраслей уже получили поддержку, в том числе системообразующие предприятия, представители малого и среднего бизнеса. Меры были направлены на сохранение рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам, семьям с детьми, пенсионерам», – отметила депутат думы Югры Оксана Михеева.

Пока региональный парламент утверждает промежуточные итоги и изменения в бюджет 2022 года, а также начали подробные консультации по еще более масштабной работе – подготовке параметров казны на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Завершена она будет в декабре, когда Наталья Комарова выступит с посланием к окружным депутатам и всем жителям Югры, а затем пройдет окончательное утверждение нового проекта бюджета.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 118, комментариев: 0
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