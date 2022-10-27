В ХМАО раскрыли кражу телефона из церкви

В Мегионе полицейские помогли 51-летней местной жительнице раскрыть кражу сотового телефона. Женщина будучи работницей храма делала уборку в помещении и оставила смартфон на лавочке, после чего он пропал.

«С помощью камер видеонаблюдения оперативниками по горячим следам был установлен подозреваемый 1971 года рождения, который сознался в содеянном. По словам мужчины, он решил сходить в церковь, чтобы помолиться, а после заметил в молитвенном зале на лавочке мобильный телефон. Рядом никого не было, и, воспользовавшись этим, фигурант забрал девайс себе, а впоследствии продал его за 500 рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».