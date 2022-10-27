123 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В 21 муниципалитете ХМАО за минувшие сутки выявлено 123 новых заболевших коронавирусом. Лидерство по заболеваемости вернул себе Сургут (днем ранее был Ханты-Мансийск) - 25 новых случаев заражения. Следом идут Нефтеюганский район - 22 и Нефтеюганск - 15. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 9 новых заболевших.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 122, пневмония – 1», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре, по официальным данным, сейчас болеет 1 521 человек. Умерли за весь период пандемии 2 587 пациентов. Выздоровели 244 647.